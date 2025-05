QUATTRO CONCERTI DEL CORO ALPINO LECCHESE SUL CANTO POPOLARE

LECCO – Il Coro Alpino Lecchese promuove per il 2025 un nuovo progetto con il sostegno dell’ente fondazione di Lecco “Fondo Ambiente e Cultura”. Sabato 10 maggio alle 19, presso l’Officina Badoni in corso Matteotti 7 a Lecco, si terrà il primo concerto di questo progetto, “Canti dal cortile. Lavoro e dopo lavoro“.

“Per quest’anno – spiegano gli organizzatori – si è deciso di esplorare il tema dei canti che forse più semplicemente si associano al termine popolare: canti da osteria legati al bere e al mangiare, canti legati alla festa e alla danza, canti legati ad una narrazione divertita e a volte maliziosa della vita concreta della gente comune.

In questo programma si affronteranno pertanto i Trinklieder della nostra tradizione popolare. Affronteremo i canti da cortile, narrativi che raccontano storie d’amore possibili e non, con finali da favola o con tragici esiti. Racconteremo poi delle terre che alimentano le passioni amorose, i desideri felici, le vendette scherzose, le ripicche che non nuocciono a nessuno. Sarà un racconto di una cultura che, pur all’interno di una vita comunque faticosa, oberata dal lavoro e dalla mancanza di cose, denaro e, a volte, persino degli affetti, è capace tuttavia di guardare alla vita con animo gioioso, sapendo ridere anche del malanno, della disgrazia imprevista, sempre pronta a rimboccarsi le maniche con un sorriso, magari amaro, sulle labbra. Sarà il racconto di un territorio capace di ridere di sé, prendendosi sempre sul serio”.

La realizzazione sarà in concreto l’organizzazione di quattro concerti in cui il Coro Alpino Lecchese racconterà questa realtà in sale da concerto in cui si potrà gustare il canto popolare nella sua veste da concerto, appunto, e in luoghi come l’Officina Badoni, sede del primo concerto, che permetteranno invece di raccontare anche il mondo del lavoro, in contesti più informali, ma altrettanto veri.