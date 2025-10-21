QUATTRO TITOLI REGIONALI PER IL BADMINTON LECCO A MILANO

MILANO – Fine settimana con i Campionati Regionali Master disputati a Milano presso la palestra dell’Istituto Scolastico “Santa Caterina da Siena”.

Ottimo risultato per i quattro atleti blucelesti del Badminton & Croquet Club Lecco – Lario MI Auto che si fregiano di quattro titoli Regionali, 2 argenti e 1 bronzo.

Ottime prestazioni per Sergio De Capitani che conquista l’oro nel Singolare Maschile 35, superando il girone di qualificazione e vincendo la finale contro De Rubeis (New Sport) 21*13 8*21 21*18 e l’argento nel DM 35 in coppia con Alfonso Sarno (CUS BG) perdendo la finale contro Faraz/De Rubeis 19*21 18*21.

Denis Passador, in coppia con il compagno di Club Edvidio Milani, conquista l’oro nel Doppio Maschile 55 vincendo tutte le quattro partite del girone. Altro oro per Passador nel Doppio Misto 55 in coppia con Roberta Brenzone e Milani nel Doppio Misto 45 con Katalin Lakatos (Lario BC), entrambe le coppie vincono tutte le partite dei rispettivi gironi.

Brenzone si mette al collo anche l’argento nel DF 55 perdendo la finale contro Doering (15Zero)/Branca (GSA Chiari) 8*21 10*21.

Per ultimo Passador sale per la terza volta sul podio al terzo gradino nel Singolare Maschile 55, supera il girone ma perde l’accesso alla finale contro Bettoni (CUS BG) 16*21 12*21.

Milani non supera il girone di Singolare Maschile 55.

Il presidente Denis Passador ha dichiarato: “Posso solo fare i complimenti ai nostri atleti Master che hanno ottenuto un ottimo risultato. In questo sport l’età non conta serve tanta volontà, applicazione e voglia di divertirsi”.

RedSpo