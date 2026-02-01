QUEL PUNTINO LUMINOSO SULLA GRIGNA VIETATA SCATENA I LETTORI: “PIRLA!”

GRIGNA SETTENTRIONALE – Un semplice puntino luminoso sotto la cima del Grignone, intravisto all’alba, è bastato per far saltare i nervi a più di un lettore, già scottato dai recenti episodi legati al rischio valanghe in zona.
“Bisognerebbe emettere un Wanted per quello/a che stamattina, io l’ho visto prima delle sette, con una pila, che è quel puntino che si vede nelle due foto appena sotto la cima del Grignone – ci scrive un lettore – per dargli almeno del pirla, fregandosene del pericolo più volte annunciato e della concreta possibilità di far rischiare, ad eventuali soccorritori, gli stessi pericoli ??”.
Uno sfogo (condiviso anche da altri nostri lettori) che arriva a pochissimi giorni dalla valanga sul versante della Grigna Settentrionale, in territorio di Pasturo, che aveva fatto scattare l’allarme con luci frontali viste in zona, elisoccorso in volo e tecnici del Soccorso alpino impegnati a verificare l’eventuale coinvolgimento di persone.
In quell’occasione, dopo accurate…
