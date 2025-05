QUELLA CARTOLINA DI 80 ANNI FA, I RESINELLI “DESERTI” E L’INDIRIZZO D’UNA VOLTA…

BALLABIO – Nel 1942, una cartolina partita dai Piani dei Resinelli, allora pressoché disabitati, raggiungeva un indirizzo molto generico sull’Altopiano valsassinese, indicato semplicemente come “Barzio per Concenedo Valsassina” – senza una via precisa. Questo piccolo frammento di storia (un apprezzato dono di un omonimo al cronista, ndr) ci riporta a un’epoca in cui le cartoline erano un mezzo fondamentale per comunicare, anche tra paesi vicini come Ballabio e Barzio, distanti pochi chilometri ma separati da strade e tempi diversi …

> CONTINUA A LEGGERE su BALLABIO NEWS