QUESTA SERA AD ANNONE IL GRAN GALÀ DELLO SPORT DI CSI LECCO

ANNONE – Fervono i preparativi ad Annone Brianza per il Gran Galà dello Sport organizzato dal CSI Lecco, dove saranno presenti in grande numero le migliori società del circuito che, nell’occasione, ritireranno i premi conquistati con fatica durante la stagione appena conclusa. Il Gran Galà è un evento di fine stagione sportiva per le premiazioni delle categorie giovanili Under 8, Kids e Giovanissimi del CSI Lecco.

L’evento si terrà questa sera, venerdì 23 maggio, dalle 20. Saranno presenti il sindaco di Annone Brianza Luca Marsigli, l’assessore allo sport Lorenzo Lazzarini, il parroco don Davide Consonni. L’evento sarà organizzato in collaborazione con la società sportiva San Giorgio Annone.

Oltre alle premiazioni dei campionati e del Trofeo Polisportivo ci saranno eventi extra: l’ASC Ballabio ’89 eseguirà delle esibizioni di ballo; in un gran galà non può mancare il ballo e dalla prossima stagione questa disciplina verrà svolta anche dal CSI Lecco. Sarà consegnato il discobolo d’oro a Giovanni Raineri Perego: è il più alto riconoscimento ai tesserati CSI con oltre trent’anni di servizio e viene consegnato a questo volontario che ha seguito per tanti anni attività giovanile e Zona Brianza. Sarà proposta una video testimonianza e offerta per CSI per il mondo: si tratta di un progetto di volontariato sportivo internazionale che permette a giovani italiani di fare esperienza di volontari sportivi in paesi più sfortunati e permette gemellaggi tra società sportive italiane e straniere. Viene richiesto a tutti i partecipanti di donare 1 euro, che andrà a sostenere il progetto Camerun, un pallone per crescere.

RedSpo