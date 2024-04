QUESTA SERA GIORGIO SCIANNA AL ROTA PRESENTA “SENZA DIRLO A NESSUNO”

CALOLZIOCORTE – Gli studenti dell’Istituto ‘Lorenzo Rota’ dalle 18 di mercoledì 10 aprile saranno in compagnia di un ospite speciale: lo scrittore Giorgio Scianna, che presenterà nell’istituto il suo ultimo romanzo “Senza dirlo a nessuno”, edito da Einaudi.

L’evento è organizzato in collaborazione con la Libreria Volante di Lecco, che ha sottolineato: “Libro dopo libro, Giorgio Scianna sta mettendo insieme una mappa dell’oggi: nessuno come lui sa parlare così schiettamente agli adolescenti, e ai loro genitori. Stavolta al centro del racconto c’è la responsabilità delle proprie scelte, la fiducia, il bisogno di indipendenza, gli errori degli adulti quando una famiglia si spacca”.

“Senza dirlo a nessuno” – conclude la libreria – è un libro che ci ricorda a ogni pagina quanto l’adolescenza, anche per chi ne è lontanissimo, sia un affare maledettamente serio”.

Valeria Valsecchi, docente di lettere all’Istituto Rota, ha commentato: “L’iniziativa fa parte di un progetto di avvicinamento alla lettura che porto avanti da tempo insieme alla collega Marta Brivio. La nostra collaborazione con Giorgio Scianna nasce l’anno scorso, quando lo abbiamo ospitato e conosciuto in un dialogo su “Cose più grandi di noi”, un suo romanzo che abbiamo letto e che ci è servito per riflettere in merito all’educazione civica; il romanzo parla degli anni di piombo a Milano e pone una serie di domande ai ragazzi sul bene e il male, l’agire e in generale sul periodo dell’adolescenza”.

“Serena Casini – ha proseguito Valsecchi -, proprietaria della Libreria Volante che collabora con noi anche per l’iniziativa “Io leggo perché”, ha pensato che potesse essere una buona idea presentare il nuovo romanzo di Giorgio Scianna proprio a scuola, anche perché Giorgio era rimasto favorevolmente colpito da “Generazione Rota”, la web radio scolastica che trasmette tutti i sabati mattina dalle 10 alle 12, grazie all’appoggio di Onda Radio di Olginate. Saranno proprio i ragazzi, in particolare i tre moderatori Gloria Dell’Oro, Alice Tavola e Carlo Minichini, ad intervistare Scianna e condurre la presentazione del libro, sfruttando la postazione web radio e svolgendo un’intervista video per la visual radio”.

L’ingresso all’evento è gratuito ed è possibile riservare un posto a questo link.

Michele Carenini