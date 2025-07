QUESTA SERA LA NOTTE BIANCA A LECCO, EVENTI E MODIFICHE ALLA VIABILITÀ

LECCO – Torna anche quest’anno la Notte Bianca di Lecco, l’attesissimo appuntamento estivo che animerà il centro città sabato 26 luglio con un ricco programma di eventi musicali, culturali e ricreativi.

Dalle 18.30 fino a tarda sera, le piazze, i musei e la biblioteca saranno teatro di iniziative per tutte le età e i negozi aperti offriranno a cittadini e turisti un’occasione di shopping anche nelle ore serali.

In occasione dell’iniziativa sono previsti il divieto di transito in lungolario Isonzo e largo Europa dalle 20.30 del 26 luglio all’1 del 27 luglio e divieto di sosta con rimozione forzata nel tratto tra largo Europa e piazza Cermenati dalle 19.30 del 26 luglio all’1 del 27 luglio. Inoltre, dalle 20 di sabato 26 luglio alle 5 di domenica 27 luglio sarà vietata la detenzione e la vendita per asporto di bevande e alimenti di contenitori in vetro o in metallo.

Di seguito il programma delle principali inziative.

Musica

A partire dalle 18.30 la musica sarà protagonista in diversi punti della città.

Lecco Busking Fest – Piazza Diaz

A cura di Officine Buone, performance dal vivo:

18.30 – Tommy Mauri, cantautore

– Tommy Mauri, cantautore 19.45 – Vibramare, cover band pop

Lecco Jazz Festival

Suggestioni funk e omaggio ai ritmi blues con i musicisti del Civico Istituto Musicale G. Zelioli:

18.30 – Zelioli meet funk – piazza XX Settembre

– Zelioli meet funk – piazza XX Settembre 19.30 – Zelioli meet blues – Lungolago

in Piazza Garibaldi note soul e momento dance:

21.30 – Soul Circus – Piazza Garibaldi

– Soul Circus – Piazza Garibaldi 22.30 – Dj-set by Bob Vito per ballare sotto le stelle

Musei

Durante la Notte Bianca i musei apriranno eccezionalmente le porte ai visitatori fino alle 23, con la possibilità di visitare le mostre in corso e partecipare ad alcune visite guidate promosse per l’occasione.

Mostre

Palazzo delle Paure: dalle 10 alle 23 (in orario continuato)

Mostre visitabili, oltre alla collezione permanente:

Antonio Ligabue e l’arte degli Outsider

Lo spazio Ricomposto

Torre Viscontea: dalle 14 alle 23 (in orario continuato)

Mostra visitabile:

Le Muse del Lago di Como

Palazzo Belgiojoso: dalle 10 alle 18 e in fascia serale dalle 20 alle 23

Visite guidate

Palazzo Paure

Mostra Antonio Ligabue, visite guidate a cura dell’associazione ArtU

Orari:

1° visita guidata 18.30

2° visita guidata 21.30

Accompagnamento gratuito, con l’acquisto del biglietto della mostra (intero 12 euro / ridotto 8 euro).

Palazzo Belgiojoso – Museo Archeologico

“Metal is the law – storia e archeologia della scoperta del metallo e i suoi usi in epoca antica”

A cura di Nicolò Donati, archeologo e conservatore Si.M.U.L

Orario: 21 / Evento gratuito.

Infopoint

In occasione della Notte Bianca l’Infopoint sarà aperto dalle 20 alle 23.

Saranno organizzati due tour gratuiti del centro città della durata di circa un’ora condotti da guide turistiche certificate; ritrovo presso l’Infopoint in piazza XX Settembre, 23 alle ore 20.30 e alle ore 21.30. I tour sono a partecipazione libera e senza prenotazione.

Biblioteca

La Biblioteca civica Uberto Pozzoli propone Pozzoli by night: numerose iniziative ludiche e ricreative per età differenti in programma dalle 20 alle 23.

Giochi da tavolo

Orario: dalle 20:00 alle 23:00

Per tutte le età (adulti, giovani e bambini dai 6 anni)

Giochi di società con esperti

La notte bianca dei piccoli lettori – Avventure e giochi tra i libri

Orario: dalle 20:30

Per bambini dai 3 ai 6 anni

Letture e giochi insieme attraverso i libri

Young Pozzoli Challenge

Orario: dalle 20:30

Per bambini dai 7 anni

Tre sfide da portare a termine: giochi con i libri, attività creative e cruciverba

Something is wrong with this house

Orario: dalle 20:30

Serata di gioco di ruolo one-shot a tema horror

Per ragazzi dai 14 anni in su

Prenotazione necessaria

Per informazioni e prenotazioni è possibile inviare una email a biblioteca@comune.lecco.it o telefonare a 0341 481122.