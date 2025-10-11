QUESTA SERA “MUSICA SOTTOCASA”, IN CONCERTO L’ORCHESTRA SINFONICA DI LECCO

LECCO – Un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica classica è in programma per sabato 11 ottobre alle 21 presso il suggestivo Santuario della Beata Vergine della Vittoria di Lecco. Nell’ambito della rassegna “Musica Sottocasa – Seconda Edizione: Viaggio tra valli, fiumi, lago… e altro”, l’Orchestra Sinfonica di Lecco propone il concerto per archi “Sinfonie e Serenate”, con un raffinato programma che spazia tra epoche e stili.

Il Complesso d’Archi dell’OSL, sotto la direzione del maestro Paolo Volta, eseguirà opere di W.A. Mozart, F.X. Richter, V. Kalinnikov e S. Barber, offrendo al pubblico un’esperienza musicale intensa e coinvolgente in un luogo ricco di spiritualità e storia.

L’ingresso è libero, a conferma della volontà di rendere la musica dal vivo accessibile a tutti, in perfetto spirito con la filosofia della rassegna “Musica Sottocasa”, che mira a portare la grande musica nei luoghi del quotidiano e del territorio, creando occasioni di cultura diffuse e partecipate.

Il concerto è realizzato con il contributo del Fondo Sostegno Arti dal Vivo, del Comune di Civate e del Comune di Valmadrera, a sostegno della promozione culturale e musicale sul territorio lecchese.

Un evento da non perdere, per lasciarsi trasportare dalla bellezza delle sinfonie e delle serenate in una cornice unica.