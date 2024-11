QUESTO WEEKEND IL 50° CAMPIONATO INVERNALE INTERLAGHI, 53 LE BARCHE IN GARA

LECCO – Tutto pronto alla Società Canottieri Lecco per dare il via alla 50^ edizione del Campionato Invernale Interlaghi di vela – Trofeo Neomarine per l’edizione del mezzo secolo nel calendario Fiv. Un’edizione che vedrà al via ben 53 imbarcazioni suddivise in sei classi: Fun, H22, J24, Meteor, Orc ed RS21.

Si comincerà sabato 9 novembre di prima mattina alle 8, nel Golfo di Lecco, sfruttando il Tivano (vento da Nord) con prove a seguire anche, se necessario, nel pomeriggio con la Breva (vento da Sud). Stesso copione per la giornata di domenica 10 con prove solo la mattina (dalle 8). In tutto saranno sei le prove in programma per questa due giorni che si preannuncia decisamente interessante.

La classe più numerosa sarà la Meteor, con 14 barche, essendo l’Interlaghi prova conclusiva del “Trofeo del Timoniere” a livello nazionale con i giochi ancora aperti. A seguire la Orc con 11, Fun e H22 con 8, J24 7 ed RS21 5 (classe già protagonista nella “Coppa dei Bravi”) .

Una due giorni di sport ma anche, come nella tradizione dell’Interlaghi, di socializzazione e momenti di distensione dopo le “battaglie” sul campo di regata. In particolare, si ripeterà la “caldarrostata” sabato nel tardo pomeriggio, grazie alla collaborazione del Gruppo Ana “Monte Resegone” di Lecco-Belledo. Preludio alla cena di benvenuto nella tensostruttura ospitality della Canottieri Lecco.

Infine, la domenica, dopo il rientro degli equipaggi, la classica “pastasciuttata” prima della premiazione ufficiale sulle terrazzone della Canottieri Lecco a partire dalle 14,30.

Non resta che attendere il vento, protagonista incontrastato, per chiudere in bellezza un’edizione del 50° del Campionato Invernale Interlaghi che si annuncia “scoppiettante”.