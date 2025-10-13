QUESTO WEEKEND TRENI INTERROTTI TRA LECCO E COLICO PER LAVORI

LECCO – Dalle 00:01 di venerdì 17 alle 23:59 di domenica 19 ottobre, la circolazione ferroviaria sarà interrotta fra le stazioni di Lecco e Colico per lavori di potenziamento infrastrutturale propedeutici alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 che saranno eseguiti da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane). Saranno interessati i treni regionali.

Il dettaglio delle modifiche al programma di circolazione dei treni è disponibile nelle stazioni, sul sito e sull’App di Trenord.

Ulteriori interventi saranno effettuati nel fine settimana del 14-16 novembre: i treni di alcune tratte subiranno variazioni e modifiche d’orario.

Tutti i dettagli sono presenti al seguente link: https://cantieri.trenord.it/it/lavori-tra-lecco-e-colico

Trenord sta predisponendo un servizio di autobus sostitutivi nelle tratte interrotte e il programma completo sarà disponibile su sito e sulla App nei prossimi giorni.

Per i punti di fermata dei bus sostitutivi si invita a consultare l’indirizzo https://www.trenord.it/linee-e-orari/il-nostro-servizio/bus-sostitutivi/ sul sito internet trenord.it.

M. C.