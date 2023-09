LECCO – Da lunedì 4 settembre tre funzionari della Polizia di Stato lasceranno Lecco per prendere servizio in altre sedi. Si tratta di Tommaso Perlini, dirigente dell’ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, Marta Casati, dirigente dell’ufficio Personale e Tecnico Logistico Provinciale, e Anna Lisa Valleriani, dirigente della Sezione Polizia Stradale di Lecco.

Tommaso Perlini e Anna Lisa Valleriani sono stati trasferiti a Roma e prenderanno servizio nelle nuove sedi lavorative rispettivamente nella direzione centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato – Servizio Polizia Ferroviaria e al Dipartimento della Pubblica Sicurezza – ufficio per l’Amministrazione Generale.

Marta Casati è stata invece trasferita alla Questura di Bergamo.

I posti lasciati vacanti da Perlini e Casati saranno occupati dai commissari Simona De Luca e Francesca De Cicco, rispettivamente come funzionari addetti dell’ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e dell’ufficio Personale e Tecnico Logistico Provinciale.

Il 4 settembre 2023 prenderà servizio anche il nuovo dirigente della sezione Polizia Stradale di Lecco, Alessandro Rossi, proveniente dal compartimento Polizia Stradale Lombardia, che prenderà il posto di Valleriani.