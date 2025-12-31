QUESTURA, CONSUNTIVO 2025: 52 ARRESTI E SEQUESTRI RECORD DI DROGA

LECCO – La Questura di Lecco diffonde i dati del 2025: 52 arresti, 444 denunce a piede libero e controlli estesi su migliaia di persone e veicoli. L’attività si è concentrata su prevenzione e repressione, con particolare attenzione allo spaccio di stupefacenti e alla sicurezza nelle aree urbane.

Le operazioni hanno portato a 52 arresti e 444 denunce. Identificate 29.246 persone e controllati 11.149 veicoli durante i servizi di territorio. Sequestrati oltre 3 chili di cocaina e 8 di hashish, con focus su spaccio in centro città, stazione ferroviaria e periferie.

Attenzione massima alle zone ad alta frequentazione, come il centro e la stazione, ma senza trascurare le aree esterne. Queste iniziative preventive hanno rafforzato la vigilanza capillare, in coordinamento con altre forze di polizia e istituzioni locali.

Rilasciati 11.898 permessi di soggiorno. Istruita 113 pratiche di espulsione e completati 17 accompagnamenti alla frontiera. Numeri che riflettono un impegno costante nella gestione dei flussi migratori. Emessi oltre 17.000 passaporti. Sanzionati 8 esercizi commerciali con sospensione provvisoria della licenza, a seguito di verifiche mirate. Disposte infine 82 operazioni coordinate dalla Prefettura, che hanno riguardato capoluogo e provincia. Queste attività “hanno potenziato i controlli sistematici sul territorio”.