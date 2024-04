QUESTURA: DA CATANIA ARRIVA IL PRIMO DIRIGENTE ALESSANDRO BERRETTA

LECCO – Stamattina, proveniente dalla Questura di Catania, ha preso servizio presso la Questura di Lecco, accolto dal questore Ottavio Aragona, il primo dirigente Alessandro Berretta.

Nato a Catania, classe 1973, laureato in Scienze Politiche, Berretta ha conseguito anche la laurea specialistica in pubbliche amministrazioni, la laurea specialistica in giurisprudenza, nonché il Master di primo livello in criminologia. Arruolato nella Polizia di Stato nel 1993 come agente ausiliario di leva, viene assegnato al X Reparto Mobile di Catania e, in seguito, quale agente effettivo svolge servizio prima presso il Distaccamento Polizia Stradale di Catenanuova (EN) e, successivamente, presso l’Ufficio Polizia Frontiera e Scalo marittimo e aereo di Catania. Vincitore del concorso per vice sovrintendente, ha svolto servizio presso il Commissariato di P.S. di Priolo (SR).

Dal 2002, vincitore del concorso per vice commissario, Berretta ha svolto quale funzionario addetto servizio presso il III Reparto Mobile di Milano, presso l’Ufficio Polizia di Frontiera dell’Aeroporto di Linate, presso il Commissariato di P.S. di Viareggio, l’Ufficio Polizia di Frontiera e Scalo marittimo e aereo di Catania e la Questura di Catania quale funzionario addetto dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, e dirigente prima del Commissariato sezionale “Borgo Ognina”, poi del Commissariato sezionale “Librino” e, infine, di quello “Nesima”.

Destinatario di numerosi riconoscimenti (encomi solenni, encomi, parole di lode e premi in denaro), Berretta è in possesso della qualifica di perito selettore attitudinale, con periodi di aggregazione presso il Dipartimento della P.S. per selezione procedure concorsuali.

Sempre stamattina hanno preso servizio, rispettivamente alla Squadra Mobile e all’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, altri due funzionari della Polizia di Stato. Si tratta del commissario Simona De Luca, che andrà a ricoprire l’incarico di neo dirigente della Squadra Mobile cittadina, in sostituzione del commissario capo Gianluca Gentiluomo, recentemente trasferito presso la Questura di Barletta Andria Trani. E del commissario Pierluigi Danza, che diventerà il nuovo dirigente dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico in sostituzione di Simona De Luca, proveniente dal precedente incarico di funzionario addetto alla Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura.