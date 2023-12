QUESTURA DI LECCO: CONTROLLI STRAORDINARI PER LE FESTIVITÀ

LECCO – Nel pomeriggio di venerdì 22 dicembre, in occasione delle imminenti Festività Natalizie, il Questore di Lecco Ottavio Aragona ha disposto un ulteriore servizio straordinario di controllo in alcune aree del centro cittadino.

In particolare in piazza XX Settembre, in piazza Garibaldi, in piazza della Stazione, in zona Isolago, nonché in viale Turati. Un servizio per verificare e contrastare alcune situazioni che hanno recentemente generato allarme tra la gente.

Il servizio, coordinato della Polizia di Stato, ha avuto luogo con l’impiego di personale della Questura, coadiuvato da personale della Guardia di Finanza e della Polizia Locale di Lecco.

Complessivamente, nel corso del servizio, sono state identificate 24 persone e controllato un esercizio commerciale in zona viale Turati. Simili controlli verranno effettuati anche nelle prossime settimane.