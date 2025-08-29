QUESTURA: INDIVIDUATI 3 EXTRACOMUNITARI IRREGOLARI

LECCO – Nelle ultime settimane, a Lecco, la Polizia di Stato ha intensificato i controlli sul territorio con l’obiettivo di contrastare situazioni di illegalità diffuse, su disposizione del questore Stefania Marrazzo.

L’attività si è focalizzata in particolare sulla verifica della regolarità della presenza di cittadini extracomunitari sul territorio nazionale.

Tra il 19 e il 26 agosto, tre persone di origine nigeriana, marocchina ed egiziana sono state individuate dagli agenti della Questura di Lecco come irregolari nel Paese. Dopo i controlli di rito, i tre sono stati accom­pagnati presso Centri di Permanenza per il Rimpatrio (C.P.R.) situati a Torino, Potenza e Gorizia. La loro pericolosità sociale ha portato il prefetto di Lecco a emettere il decreto di espulsione, mentre il questore ha disposto il trattenimento nei centri in attesa del rimpatrio.

Parallelamente, la Questura ha preso provvedimenti anche contro un locale della provincia di Lecco, dove le tensioni tra i clienti avevano più volte degenerato in diverbi e aggressioni, mettendo a rischio l’ordine pubblico. Per questa ragione, è stata notificata una sospensione della licenza di somministrazione di alimenti e bevande per cinque giorni, come previsto dall’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

