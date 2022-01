LECCO – Nella mattinata odierna, proveniente dalla Questura di Sondrio, ha preso servizio a Lecco Pier Giorgio Panzeri (nella foto con il Questore D’Agostino).

Nato a Oggiono, classe 1963, laureato in Giurisprudenza, in Scienza delle Pubbliche Amministrazioni d in Scienze Religiose, Panzeri è abilitato alla professione di avvocato. Arruolato nella Polizia di Stato nel 1986 come Agente ausiliario di leva, riveste successivamente il ruolo di Sovrintendente e poi quello di Ispettore e, nel 1999, vince il concorso da Vice Commissario. Terminato il corso di formazione, viene assegnato alla Questura di Lecco, dove gli è affidato l’incarico di dirigente della Digos, dal 1999 al 2004. Dal 2004 al 2018 presta servizio presso il III Reparto Mobile di Milano. Nell’agosto del 2018 viene trasferito alla Questura di Sondrio, quale dirigente della Divisione Anticrimine.

“Il Questore della Provincia di Lecco Alfredo D’Agostino lo ha accolto e gli ha augurato buon lavoro, sottolineando l’importanza dell’incarico che andrà a ricoprire quale Dirigente della Divisione Polizia Amministrativa, Sociale e dell’Immigrazione, nell’interesse della collettività lecchese”.