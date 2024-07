QUINTETTO SPIRABILIA: “IL GRANDE TANGO E OLTRE” NELL’ULTIMO CONCERTO ESTIVO

CIVATE – Nella cornice del Chiostro del monastero di S. Calocero a Civate, il quintetto Spirabilia porta una delle loro produzioni più fresche e spettacolari, “Il grande tango e oltre – Tango, Milonga e musiche popolari dal Latin America“. Appuntamento per venerdì 26 luglio alle 21.

Negli ultimi anni la musica classica è stata contaminata dai più svariati generi e stili anche e soprattutto di provenienza diversa dal mondo “classico e occidentale”. Spirabilia propone una conversazione-concerto di stampo classico ma con un programma colorato di ogni sfaccettatura della musica latino americana, pieno di stupore e meravigliosa freschezza. Centro e partenza del viaggio sarà il tango, danza maliarda e immensamente fascinosa che da sempre fa sognare chiunque.

La celeberrima danza popolare argentina nasce nei sobborghi di Buenos Aires in ambienti di guappi e delinquenti, e dall’inizio del novecento si diffonde in tutta Europa. Il genere include musica, danza, testo e canzone. Ha ritmo binario, movimento lento, spesso accelerato verso la fine e si balla in coppia.

Oltre al tango tradizionale, Spirabilia esplorerà le sue reinterpretazioni dentro il contesto della musica classica moderna. Inoltre il viaggio proseguirà nella musica popolare brasiliana, piena di colore e dai ritmi ammalianti. Tutte le musiche saranno eseguite dal quintetto di fiati Spirabilia in formazione classica: flauto, oboe, clarinetto, corno e fagotto.