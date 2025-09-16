QUONT SE VIVEVA DE CAMPAGNA: AD ANNONE UN VIAGGIO NELLA MEMORIA

ANNONE – Sabato 27 settembre alle ore 20, nella splendida cornice di Villa Cabella, si svolgerà “Quont se viveva de campagna”, una serata speciale dedicata alla memoria, alle tradizioni e all’identità del nostro territorio. Non sarà solo un evento, ma un vero e proprio viaggio nel tempo, alla scoperta della cultura contadina che ha dato forma alla nostra comunità, ai suoi valori, ai suoi gesti quotidiani.

In un mondo che corre veloce, dove la tecnologia sembra aver preso il sopravvento sulle relazioni e sul contatto umano, iniziative come questa hanno il merito di fermare per un attimo il tempo. Ci invitano a rallentare, ad ascoltare, a riscoprire chi eravamo per capire meglio chi siamo oggi. È un ritorno alle origini, non per rifugiarsi nel passato, ma per ritrovare un senso più profondo di appartenenza e di comunità.

Come sottolinea Lorenzo Lazzarini, Consigliere con delega alle Politiche Giovanili, Pari Opportunità e Sport, “la nostra comunità affonda le sue radici in una cultura contadina fatta di semplicità, di lavoro, ma anche di profonda saggezza. È una cultura che ha saputo trasmettere, di generazione in generazione, un forte legame con il territorio e un insieme di valori che ancora oggi definiscono la nostra identità. A custodire questo patrimonio sono i racconti dei nostri nonni, i gesti della vita quotidiana, le piccole storie di ogni giorno che parlano di fatica, ma anche di solidarietà e di orgoglio.”

Durante la serata, questi racconti torneranno a vivere grazie alla voce e all’esperienza di Pierangelo Galli e Enrico Rigamonti, che con passione e dedizione ci accompagneranno in un percorso di riscoperta. Saranno loro a guidarci attraverso i ricordi, i suoni, i profumi e le parole di un tempo in cui la vita era forse più dura, ma certamente più autentica.

In questo contesto, il dialetto non è solo un modo di parlare, ma un vero e proprio patrimonio culturale. È la lingua delle emozioni profonde, delle espressioni genuine, dei proverbi che racchiudono insegnamenti antichi e sempre attuali. Il dialetto è un ponte tra le generazioni, un filo invisibile che unisce nonni e nipoti, passato e presente. Nei soprannomi tramandati, nelle parole cariche di significato, c’è un modo di vivere e di pensare che non possiamo permetterci di perdere.

Anche Federica Bartesaghi, consigliera con delega alla Cultura, lo ricorda con chiarezza: “raccontare il passato non è solo un gesto nostalgico, ma un atto di responsabilità verso chi verrà dopo di noi. Le storie della vita di un tempo, con le loro fatiche e le loro gioie, diventano punti di riferimento, insegnamenti preziosi per affrontare le sfide del presente. Senza memoria si perde l’orientamento, e rischiamo di smarrire il senso del nostro percorso.”

In un’epoca in cui tutto è digitale, in cui si comunica attraverso schermi e connessioni virtuali, eventi come “Quont se viveva de campagna” ci ricordano che la vera connessione è fatta di volti, di mani che lavorano, di parole che scaldano, di comunità che si ritrova. La tecnologia è un mezzo utile, ma non può e non deve sostituire ciò che ci rende veramente umani.

Questa serata sarà dunque un momento per ascoltare, per riflettere, ma anche per celebrare l’eredità che ci è stata lasciata. Un’eredità che non si misura in numeri o in statistiche, ma in valori, in identità, in memoria condivisa.

Custodire le tradizioni non significa vivere di ricordi, ma affrontare il futuro con radici salde e consapevolezza. È da quelle radici che nasce la forza di una comunità capace di evolversi senza dimenticare da dove viene. Perché, come recita un antico detto contadino: “Chi non sa da dove viene, non saprà mai dove andare.”