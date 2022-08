LECCO – In occasione della festività del 15 agosto, vengono modificati i turni di raccolta dei rifiuti in alcune zone della città di Lecco.

In particolare, in zona 3 la raccolta della frazione indifferenziata è anticipata a sabato 13 agosto, mentre la raccolta dell’umido in zona 1 e zona 5 e la raccolta della carta in zona 4 sono posticipate a venerdì 16 agosto. Posticipata a mercoledì 17 agosto, infine, la raccolta del sacco viola in zona 5.

L’invito è naturalmente a non esporre sacchi la sera di sabato 14 e la mattina di domenica 15 agosto. Restano inoltre chiusi l’Ecosportello di via Marco d’Oggiono il centro raccolta rifiuti di via Bruno Buozzi.