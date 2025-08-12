“RACCONTAMI LA MONTAGNA”, AL RIFUGIO SEV “ALTAVIA” CON SERGIO PETER

VALMADRERA – Dopo il successo del primo incontro con Mara Carollo, prosegue il festival “Raccontami la montagna“, promosso dalla Città di Valmadrera e dalla Libreria Volante di Lecco, con la collaborazione delle associazioni CAI Valmadrera, SEV e OSA.

Il secondo appuntamento si terrà domenica 24 agosto alle 17.30, presso il Rifugio SEV – Pianezzo, e vedrà protagonista Sergio Peter con il suo romanzo “Altavia“, edito da Il Saggiatore. A dialogare con l’autore sarà, come di consueto, Sofia Bolognini. Seguirà un aperitivo per continuare la conversazione in un clima conviviale. “Altavia” è un romanzo che esplora il misterioso legame tra l’uomo e la natura selvaggia, tra ciò che è familiare e ciò che resta ignoto. Tre amici, spinti dalla guida enigmatica di Guido Caviezel, si avventurano tra le Alpi alla ricerca di un incontro con l’essenza della vita stessa. I lupi, silenziosi e sfuggenti, accompagnano il viaggio di Filo, del Bosceta e di Sergio, figure sospese tra visione e memoria, alla ricerca di un rifugio interiore.

Il festival “Raccontami la montagna“, il cui filo conduttore è “Libri tra lago e montagne”, prevede cinque appuntamenti tra luglio e ottobre 2025, in rifugi e luoghi panoramici del territorio, per riscoprire la montagna come spazio narrativo, simbolico e d’incontro. I prossimi appuntamenti si terranno:

Domenica 28 settembre alle 11, presso la Cascina don Guanella: Davide Codazzi, autore di "La mia vita in alpeggio" (Mondadori), dialoga con Virginio Brivio.

Sabato 18 ottobre alle 16.30, presso il Rifugio SEV: Michele Sasso con "Montagne immaginarie" (Edizioni Ambiente), presentato da Pietro Corti.

Il festival è realizzato con il patrocinio della Comunità Montana Lario Orientale – Valle San Martino, della Comunità Montana Triangolo Lariano e del Comune di Valbrona.