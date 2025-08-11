“RACCONTAMI LA MONTAGNA” FA TAPPA A PIANEZZO CON SERGIO PETER

VALMADRERA – Dopo il successo del primo incontro con Mara Carollo, prosegue il festival “Raccontami la montagna“, promosso dalla Città di Valmadrera e dalla Libreria Volante di Lecco, con la collaborazione delle associazioni CAI Valmadrera, SEV e OSA.

Il secondo appuntamento si terrà domenica 24 agosto alle 17:30 al Rifugio SEV – Pianezzo e vedrà protagonista Sergio Peter con il suo romanzo “Altavia“, edito da Il Saggiatore. A dialogare con l’autore sarà, come di consueto, Sofia Bolognini. Seguirà un aperitivo per continuare la conversazione in un clima conviviale.

“Altavia” è un romanzo che esplora il misterioso legame tra l’uomo e la natura selvaggia, tra ciò che è familiare e ciò che resta ignoto. Tre amici, spinti dalla guida enigmatica di Guido Caviezel, si avventurano tra le Alpi alla ricerca di un incontro con l’essenza della vita stessa. I lupi, silenziosi e sfuggenti, accompagnano il viaggio di Filo, del Bosceta e di Sergio, figure sospese tra visione e memoria, alla ricerca di un rifugio interiore.

Gli itinerari di salita per raggiungere a piedi il rifugio SEV – Pianezzo, sede della presentazione, sono disponibili sul sito www.rifugiosev.it . Partenza suggerita dal comune di Valbrona, lasciando l’auto alla stanga di Oneda in via Ziniga; dalla stanga salita a piedi per circa un’ora su strada sterrata in buone condizioni. Per chi desidera salire in gruppo il ritrovo alla stanga è per le 15:30.

C’è anche la possibilità di usufruire del trasporto per il rifugio con jeep a/r (o solo andata o solo ritorno) al costo di 5 euro a persona a tratta: partenza sempre dalla stanga di Oneda, tra le 16:30 e le 16:45. Ritorno al termine dell’evento (o della cena per chi intende fermarsi) con prenotazione tramite email a: info@rifugiosev.it entro il 22 agosto. Il costo del pernottamento a mezza pensione a persona è di 45 euro (bevande escluse), con riduzione per bimbi fino a 8 anni 30 euro (bevande escluse). Il costo comprende cena, pernottamento con sacco lenzuolo usa&getta+piumino, colazione. Servizi igienici in comune (necessario portare ciabatte personali).

Il festival “Raccontami la montagna”, il cui filo conduttore è “Libri tra lago e montagne“, prevede cinque appuntamenti tra luglio e ottobre 2025, in rifugi e luoghi panoramici del territorio, per riscoprire la montagna come spazio narrativo e d’incontro. I prossimi appuntamenti si terranno: sabato 6 settembre, alle 17, a San Tomaso: Franco Faggiani con “Il maestro itinerante” e “Verso la libertà con un bagaglio leggero“, con Serena Casini. Seguirà concerto del Corpo Musicale Santa Cecilia.

Domenica 28 settembre, alle 11, alla Cascina don Guanella: Davide Codazzi, autore di “La mia vita in alpeggio” (Mondadori), dialoga con Virginio Brivio. Sabato 18 ottobre, alle 16:30, al Rifugio SEV: Michele Sasso con “Montagne immaginarie” (Edizioni Ambiente), presentato da Pietro Corti.

Il festival è realizzato con il patrocinio della Comunità Montana Lario Orientale – Valle San Martino, della Comunità Montana Triangolo Lariano e del Comune di Valbrona.