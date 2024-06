RACCONTO. ‘LE AVVENTURE DI MORSICONE’ DI CARLO VARESI, 28ª PUNTATA

Le avventure di Morsicone

di Carlo Varesi*

Ventottesima puntata

I due innamorati si presero per mano e cominciarono ad incamminarsi per il sentiero, lasciando il vecchio castagno.

Morsicone voleva dire tutte le belle cose che aveva nel cuore, come un torrente in piena. Ma le parole non gli uscivano. Ed era costretto ad un silenzio imbarazzante.

Anna, anche lei strafelice, voleva sentirsi dire da Morsi il suo amore, ma questi non proferiva parola. Non perché non volesse, ma perché non ci riusciva.

Si era creata una situazione irreale.

La Faina, rompendo gli indugi, disse al nuovo compagno:”Ma come, non mi dici niente? Finalmente siamo noi due insieme e non mi rivolgi neanche la parola?”

Morsicone non sapeva più che pesci pigliare. Era sempre costretto nel suo mutismo, causato un po’ dall’emozione, dall’ansia del momento particolare e un po’ anche da paure inconsce.

Tentava di spiegarsi a gesti ma non ci riusciva. E la Faina si stava spazientendo. Questa era sul punto di chiedere spiegazioni al Gattone con metodi bruschi, quando improvvisamente comparve Elpidio, il castoro saggio.

Nel vederlo Morsicone capì che la situazione poteva risolversi. Non ci sperava più.

“Carissimi buongiorno” disse Elpidio “finalmente vi siete decisi a confessarvi il vostro amore reciproco. Siete proprio una bella coppia!”

“Si, ma c’è un problema Elpidio” ribadì Anna “Questo non mi parla, e non capisco il perché”.

Elpidio aveva capito tutto. E aveva anche capito che la Faina cominciava a stizzirsi. Doveva intervenire per salvare capra e cavoli, cioè Morsicone e il suo rapporto con Anna.

“Si Anna, non ti devi preoccupare. Quello che sta succedendo a Morsi può capitare. Vedi, tu e il tuo amato avete due caratteri completamente diversi.

Moricone è un ansioso insicuro. Tu sei decisa e molto risoluta.

In situazioni di stress può capitare che, in creature con un carattere come Morsi, la funzione della parola possa essere bloccata” spiegò Elpidio.

“E quale sarebbe stata la situazione di stress?” chiese Anna.

“Il vostro incontro” disse Elpidio con un filo di voce. Quasi si vergognava ad ammetterlo.

“Come?” tuonò Anna “Al posto di vivere un momento di gioia, Morsi è andato in crisi?”

“Si, non te la devi prendere. Non è colpa di Morsi. Il suo carattere decide per lui. E’ per quello che non riesce a parlare” concluse Elpidio.

Anna ebbe un attimo di smarrimento. E pensò profondamente alla realtà in cui si era calata.

“Se questo addirittura non parla sin dai primi momenti del nostro rapporto, cosa sarà del futuro?” pensò.

Ed un dubbio si era insinuato nella sua mente.

