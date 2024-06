RACCONTO. ‘LE AVVENTURE DI MORSICONE’ DI CARLO VARESI, 29ª PUNTATA

Le avventure di Morsicone

di Carlo Varesi*

Ventinovesima puntata

Elpidio si trovava solo sul sentiero che conduceva a casa sua. Il silenzio lo sovrastava. C’era solo lo stormire delle foglie che gli ricordavano di essere nel mondo reale e non in una fiaba.

Era immerso nei suoi pensieri e uno, sopra tutti, gli attanagliava la mente. Lui aveva messo insieme Morsicone e Anna. E, ora, appena all’inizio della loro storia vedeva che avevano problemi, anche seri.

Elpidio si sentiva in colpa. Aveva capito fin da subito che tra i due era un problema di amore donato gratuitamente, soprattutto per Morsi.

Il Gattone aveva vissuto, sin da piccolo, un’esistenza non accompagnata dall’amore. Non era mai stato accettato e apprezzato. E questo aveva inciso sulla formazione del suo carattere. Infatti tutti i problemi che si ritrovava avevano questa genesi.

Anche il non riuscire a parlare ora che si accompagnava ad Anna erano frutto di una mancanza d’amore che si perdeva nella notte dei tempi.

Elpidio sapeva benissimo che l’unico modo per far passare a Morsi il suo limite era trovare qualcuno che gli desse amore e si dedicasse a lui. E questa figura sembrava potesse essere Anna la Faina.

Almeno così aveva inteso il Castoro saggio, per questo si era impegnato a fare tutto quello che aveva fatto.

Per amicizia di Morsicone e, anche, per rispetto di Giacomo il Volpone, di cui era amico sincero.

Ma, adesso, Elpidio si chiedeva: “Ma chi sono io per decidere per gli altri? Forse non dovevo mettere insieme Anna e Morsi. Forse dovevo lasciare che le cose andassero per il loro senso. Insomma non dovevo intromettermi… Che faccio? Anna non sembra disposta a donare a Morsicone l’amore necessario per risolvere i suoi problemi. Ho un senso di colpa davvero forte, che mi fa stare male. Idea, andrò dal mio amico Giacomo il Volpone, per fare due parole”.

E si diresse verso la casa dell’amico. In breve era arrivato, suonò alla porta e, contemporaneamente e istintivamente chiamò Giacomo. Questi capì che c’era Elpidio che lo cercava.

“Ciao vecchio Castoro saggio, amico io. So già perché sei quei. Le voci, nel bosco, corrono più veloce della luce. Si tratta di Morsicone e Anna, vero?” disse. “Sì” confermò Elpidio. “E ora che facciamo? Io sto male per la situazione che si è creata e che io ho causato”. “Capisco” rispose il Volpone. “Cosa vuoi che ti dica. La frittata oramai è fatta, se così si può dire. Ma lasciamo le cose andare come sono, oramai le abbiamo avviate. E ricordiamoci che l’amore vince sempre. Domani è un altro giorno”.

[Continua su Lecco News]