RACCONTO. ‘LE AVVENTURE DI MORSICONE’ DI CARLO VARESI, 30ª PUNTATA

Le avventure di Morsicone

di Carlo Varesi*

Trentesima puntata

Tutti avevano notato e capito che le vicende giravano attorno ed erano determinate di un qualcosa che sapeva di misterioso e di inafferrabile. Era l’amore.

Sia il Morsicone che Anna, Elpidio e Giacomo il Volpone, aveva riconosciuto e accettato che nelle loro esistenze l’amore la faceva sempre da padrone.

“Ma cosa sarà mai questo amore?” si chiese Anna la Faina. “Io sto dando quello che credo sia il mio amore al mio nuovo compagno Morsicone e questi fa fatica a recepirlo?

Io non voglio credere questa cosa, non è possibile rifiutare l’amore. E come mai Morsi continua a non volermi parlare?

Forse è vero che non ci riesce perché è stato sovrastato dalle emozioni e questa sua incapacità è solo il frutto non bello di mancanze d’amore che ha vissuto da piccolo.

Quindi, se gli sto vicino e gli trasmetto amore e lo educo all’amore dovrebbe sbloccarsi tutto.

Ma che palle! Io sono sempre stata e sono una creatura indipendente e non ho mai dedicato tanto tempo alle cause degli altri. Ma ora c’è Morsi. Io sono innamorata di lui e… l’amore ecco sempre l’amore. Che esce e comanda.

In fondo cosa mi costa cercare di stare vicino a Morsi e aiutarlo a diventare come prima?

Se fossi ancora da sola andrei in giro con le mie amiche e mi recherei con loro a divertirmi. Facevo questo prima di innamorarmi di Morsi.

Ma ora la mia vita non è più l’essere da sola, ma in coppia con Morsi, che ha diversi limiti.

In fondo, a dire la verità, l’essermi innamorata di Morsi mi ha fatto incontrare l’amore. E quando ci si innamora si sta talmente bene che dimentichi tutti i problemi.

Se hai la fortuna di essere innamorato non vedi più i problemi, l’esistenza è tutta a colori, i lati della vita sono tutti positivi.

Insomma godi di un’esistenza piena, vera e gioiosa.

E poi quando sei innamorato ti viene una forza che ti fa superare tutte le difficoltà, provi ottimismo nel fare ogni cosa, sei sicure di riuscire in ogni tuo intento.

Sono queste le forze che ti porta l’amore. E io ho avuto la fortuna di riceverle innamorandomi del Morsicone.

E perché dovrei rinunciarci al primo ostacolo? Voglio provare, almeno”.

La Faina guardò con dolcezza Morsicone che non riusciva ancona a parlare.

Ci fu un attimo in cui i due innamorati si guardarono negli occhi intensamente.

Seguì un breve silenzio e… si sentì “Anna, amore”.

