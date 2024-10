RACCONTO. ‘LE AVVENTURE DI MORSICONE’ DI CARLO VARESI, 39ª PUNTATA

Le avventure di Morsicone

di Carlo Varesi*

Trentanovesima puntata

Morsicone si era ripreso dal problema di salute. Anche perché Pier Ugo aveva tolto le tende. E un dubbio venne al Gattone: l’amore può provocare dolore? Si può soffrire per amore?

Lì per lì gli pareva strano che per una causa come l’amore si potesse provare dolore. Ma dopo l’esperienza con l’Istrice si era convinto a rivedere le sue posizioni su questo argomento.

Era finalmente arrivata la sera e Morsi si trovava a casa sua con Anna, la sua compagna. Morsicone voleva instaurare un dialogo e parlare ma la faina stava zitta.

Improvvisamente le disse:” Tu hai mai sofferto per amore?” Era una domanda diretta, che colpiva il cuore.

Anna fu felice che gli era stata posta questa domanda. E disse:”Mio caro, certo che ho sofferto per amore. E giro la domanda a te: l’amore non ti ha mai procurato dolore?”

“Si” confessò il Morsicone. “Il comportamento tenuto da Pier Ugo, e anche un po’ da te, mi hanno causato tanto dolore.

È stata una sensazione bruttissima, come se mi mancasse la terra sotto i piedi. Pensavo di avere perso tutto. E poi avevo un dolore che mi ottenebrava lo spirito. Il mio interruttore aveva fatto click e si era spenta la luce, dentro e fuori di me.

Si era alterata la realtà e pensavo di averti persa. Brancolavo nel buio e nel vuoto.

Poi, quando ho capito che Pier Ugo avrebbe mollato il colpo e se ne sarebbe andato, le coordinate della vita sono tornate quello che devono essere. E il tutto è rientrato nella giusta dimensione.

Ma quanto dolore può provocare l’amore!”

E la Faina rispose;” Bravo Morsi, hai dato la spiegazione giusta di cosa è la sofferenza per amore e di cosa si prova quando si è colpiti in questo sentimento.

Due innamorati dovrebbero essere sempre lasciati in pace. Invece la realtà della vita ci mette di fronte a tentazioni, sollecitazioni, prove. E tutto questo può alterare l’equilibrio amoroso di una coppia.

Sta a noi riuscire a prendere questi stimoli dell’esistenza in maniera razionale e reale e cercare di vivere la vita per le cose che amiamo e in cui crediamo.

Ma non è facile. In fondo l’amore ci tenta sempre. Può essere molto vero, ma può anche essere un inganno.

La prova per noi è capire da che parte sta la dimensione giusta”

“Ora brava tu, Anna. Le cose stanno proprio così.

E noi, forse, abbiamo superato la nostra prima prova che ci ha riservato il nostro amore” concluse Morsi.

[Continua su Lecco News]