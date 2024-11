RACCONTO. ‘LE AVVENTURE DI MORSICONE’ DI CARLO VARESI, 40ª PUNTATA

Le avventure di Morsicone

di Carlo Varesi*

Quarantesima puntata

Era passato un po’ di tempo e Morsi andava sempre più d’accordo con Anna. Ogni giorno che passava riusciva a smussare quei piccoli spigoli che c’erano tra di loro.

Una mattia la Faina disse al Morsicone:”Oggi è una bella giornata, mi è venuta voglia di andare a fare una passeggiata nel bosco. Vuoi venire con me?”

“No, grazie. Devo finire delle cose. Vai pure da sola” rispose il gattone.

Anna uscì e si incamminò lungo il sentiero che portava al bosco. Era sempre più assorta nei suoi pensieri e si gustava la quiete e il silenzio.

Era giunta in prossimità del lago delle fate quando, improvvisamente, si sentì chiamare.”Anna, Anna, sei proprio tu?” disse una voce provata dalla meraviglia.

Anna si voltò e non vide nessuno. “Chi sei, chi mi chiama?” disse spaventata. E improvvisamente si trovò di fronte ad un’altra faina.

“Sono Elda, la tua grande amica d’infanzia. Non ti ricordi più di me? È tanto tempo che non ci vediamo” esclamò il nuovo incontro.

Nell’udire queste parole Anna ricordò. E realizzò tutto. E salutò così l’amica: “Si, ora ricordo. Siamo cresciute insieme, dividendoci tra scuola, giochi e segreti. È davvero tanto tempo che non ci vediamo. Come stai, amica mia?’”

E ribadì Elda: ”Sto bene. Ho realizzato il mio sogno di diventare esperta nell’ambito del paranormale”

“È vero. Tu hai sempre avuto questo pallino delle cose strane. E cosa fai ora, di concreto?’” chiese Anna.

“Leggo le carte, predico il futuro, interpreto la mano…..insomma tutte questo cose qua, con alone di mistero” spiegò Elda.

Anna rimase un attimo in silenzio. Anche lei era da sempre affascinata dal mondo del mistero. In realtà avrebbe voluto anche lei diventare ferrata in questi argomenti ma la vita l’aveva condotto su altre strane.

Ma ora non voleva perdere questa grande occasione che le si era presentata.

“Elda senti. Forse sai che ora ho un compagno e che vivo con lui. Ma sai anche che sono sempre stata attratta da quello che fai tu.

Ti faccio una proposta. Ti invito una sera a casa mia a cena. Però ci leggi il fututo, mio e di Morsi, il mio compagno” disse.

Elda ascoltò con attenzione. E dopo averci pensato su, replicò:”Accetto con entusiasmo. Però deve essere d’accordo anche il tuo compagno per poter fare questa cosa di leggervi il futuro.

Tu sei pronta, ma lui penso di no. Facciamo una cosa. Tu ora torni a casa glielo chiedi. Se è d’accordo non c’è problema. Ci sentiamo e combiniamo.”

Anna si trovò d’accordo con Elda. Ma già aveva capito che convincere Morsi su questi argomenti non sarebbe stata la cosa più facile del mondo.

[Continua su Lecco News]