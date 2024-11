RACCONTO. ‘LE AVVENTURE DI MORSICONE’ DI CARLO VARESI, 42ª PUNTATA

Le avventure di Morsicone

di Carlo Varesi*

Quarantaduesima puntata

E il gran giorno era arrivato. A sera Morsi ed Anna avrebbero cenato con l’amica Maga di Anna, Elda. Morsicone non sapeva delle pratiche esoteriche di Elda. Era molto entusiasta di avere a cena una persona. D’altro canto Anna era contenta di cenare con la vecchia amica e l’idea che fosse una Maga aumentata la contentezza e la curiosità. In fondo, Anna era una Maga mancata.

Morsi passò tutta la giornata a trastullarsi ed a chiedersi come fosse Elda, soprattutto d’aspetto. E questa cosa lo stupiva molto. “Come mai sono così interessato all’aspetto dell’amica della mia compagna?” si disse fra se e se il gattone. “Non è da me”. Ma una risposta non riusciva a trovarla.

Anna era andata a fare una passeggiata nel bosco. Continuava a chiedersi se questo metodo che aveva usato per convincere Morsi ad invitare Anna a cena, non fosse stato un po’ troppo truffaldino. Ma oramai le cose erano state fatte. E di dire la verità al compagno non se la sentiva proprio.

Era quasi arrivata la sera e Morsi ed Anna cominciarono i preparativi per la cena.

“Fra poco dovrebbe arrivare Elda” disse Anna. “Così possiamo cominciare con l’aperitivo”.

E in quel preciso momento suonò il campanello. Era Elda.

“Mi sa che è qui. Vado io ad aprire” disse con sollecitudine il Morsicone. Era eccitatissimo.

Arrivò alla porta e le apri.

Gli si presento Elda. Gli venne un tutto al cuore. Il Gattone cominciò subito a vederla come una visione.

“Buona sera carissima. Che piacere averla qui con me, cioè noi. Si accomodi, questa è anche casa sua” disse con tono mieloso Morsi. Se avesse saputo che questa era una maga e che la sua compagna l’aveva preso in giro e l’aveva fatta entrare in casa loro con l’inganno li avrebbe inceneriti.

Il Morsicone si era innamorato di Elda solo nel vederla. Il classico colpo di fulmine.

Anna aveva capito subito la situazione. E provò una grande rabbia verso se stessa. E si disse:”Chi è causa del suo mal…”. Ma i tre soggetti erano tutti lì, la serata doveva svolgersi.

“Elda gradisce un aperitivo?” disse Morsi.

“Ma diamoci del tu. Siete stati molto cari ad invitarmi. Era tanto tempo che non vedevo Anna. Siamo amiche di vecchia data. Si, un aperitivo lo prendo volentieri”. Disse Elda che si era accorta che il Morsicone si era innamorato di lei solo nel vederla.

Anche Anna si era accorta di tutto.

La cena stava iniziando e preannunciava disastri.

