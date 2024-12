RACCONTO. ‘LE AVVENTURE DI MORSICONE’ DI CARLO VARESI, 46ª PUNTATA

Le avventure di Morsicone

di Carlo Varesi*

Quarantaseiesima puntata

La mattina arrivò implacabile. Anche per Morsicone che doveva dire ad Anna quello che si era ripromesso la sera prima. Cioè che voleva diventare un mago.

Anna ascoltò attentamente le istanze del compagno e, alla fine, disse: ”Amore mio, non è assolutamente facile diventare un mago. Ma se questa è la tua volontà, vedremo cosa si può fare”. Ed uscì di casa senza dire null’altro.

“Morsi mi ha chiesto esplicitamente di aiutarlo a diventare Mago. Ma per riuscire in questo si deve avere una predisposizione naturale, bisogna essere furbi e all’occorrenza cattivi e spietati. E Morsi non ha nessuna di queste caratteristiche. È buono, troppo buono. E poi è un po’ tonto, detto nel senso migliore del termine. Come faccio a dirgli queste cose e convincerlo a desistere che la magia vera non è la sua strada?

Ecco la soluzione! Gli regalerò la scatola del gioco del Prestigiatore. Così avrà l’illusione di diventare mago e poi si convincerà ai lasciare questa strada per imboccare quella innocua di essere un Prestigiatore.

In fondo un Prestigiatore è sempre un mago. Un po’ finto ma lo è. In fondo lo faccio per il bene del mio gattone” si disse Anna.

La Faina sapeva dove trovare la confezione del gioco del Prestigiatore. Una volta entrata nel negozio di giocattoli, la giovane commessa le disse: “Buongiorno, cosa desidera?”

“Il gioco del Prestigiatore” rispose Anna.

“Si, lo abbiamo. Lo sa, vero, che è un giocattolo per creature infantili?” indagò la commessa.

“Si, si, certo” concluse Anna, che si sentiva sprofondare. Sapeva che stava prendendo pesantemente in giro il Morsicone. Ma questo era per il suo bene. Così facendo non avrebbe mai imboccato la strada della magia vera e non sarebbe diventato mago.

Anna era furba e lo sapeva di esserlo. E tra i suoi compiti c’era di tutelare il compagno che tanto furbo non era. Ma ad Anna piaceva così e lo amava tanto per quello che era.

La Faina ritornò a casa con la scatola del gioco. E una volta entrata chiamo subito Morsi per consegnarli il gioco del Prestigiatore.

Morsì scese e Anna le disse:”Ecco, amore mio, il kit per iniziare a diventare un vero mago”

Il Gattone prese in mano la scatola e vide che si trattava del gioco del Prestigiatore. E disse: ”Sei sicura che questa sia la strada giusta?”

Anna non sapeva più cosa dire. E le uscirono queste parole ”Sia io, sia Elda abbiamo cominciato così. Credimi, Morsi”.

“Mi dai la tua parola?” replicò Morsicone che aveva captato un lieve sentore di essere preso in giro.

“Parola d’onore” disse Anna. E Morsicone: ”Mi hai convinto, ti credo. E comincerò oggi a percorrere la strada per diventare mago con il gioco del Prestigiatore”.

[Continua su Lecco News]