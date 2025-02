RACCONTO. ‘LE AVVENTURE DI MORSICONE’ DI CARLO VARESI, 56ª PUNTATA

Le avventure di Morsicone

di Carlo Varesi*

Cinquantaseiesima puntata

Morsicone e Molly stavano camminando già da alcune ore. Il sole cominciava già a farsi alto nel cielo e il caldo iniziava a farsi sentire.

Cammina cammina, a Morsi, oltre alla stanchezza, venivano dei pensieri strani.

Ma era davvero necessario intraprendere questo cammino spirituale?

Se e quando sarebbero arrivati al mare?

E, soprattutto, si sarebbe trovata quella identità tanto preziosa che mancava al gattone?

Questi non voleva fare polemiche e non diceva niente. Camminava di buona lena, in silenzio e senza lamentarsi.

Molly gli andava dietro. Ma si era accorta di una cosa, che per lei poteva rappresentare un problema serio.

Durante tutto il tempo trascorso con Morsicone, si era invaghita di lui. Non era ancora proprio amore, ma temeva fortemente che lo diventasse, con le conseguenze del caso.

Molly sapeva di Anna, la compagna a cui Moriscone voleva un bene smisurato. E, appunto, non voleva fare casini.

La tartaruga aveva capitò che più stava a fianco del gattone, peggio era per lei. La sofferenza di un amore soffocato dentro di sé l’avrebbe fatta soffrire sempre di più. E decise che alla prima occasione se ne sarebbe andata, lasciando da solo Morsi. Una decisione drastica ma necessaria per la salvaguardia di tutti.

Camminarono ancora un po’, fino ad essere quasi stremati. Arrivarono sotto le fronde di un grande albero che faceva un’ombra più che mai invitante.

Molly colse la palla al balzo e disse: “Morsi, ci fermiamo a riposare un po’ qui, all’ombra?”

Morsicone, che non aveva più la forza di dire mezza parola, annuì. E i due amici si sdraiarono sotto le frasche dell’albero. Il gattone si addormentò subito e Molly se ne accorse. Si accertò che l’amico dormisse della grossa e una volta appurato questo si allontanò. E in breve sparì all’orizzonte, con le lacrime negli occhi.

Il gattone era talmente stanco che si svegliò vero le cinque del pomeriggio. Si guardò intorno e subito realizzò che Molly non c’era più. “Sono stato abbandonato! Sono ancora solo di fronte al mio destino. Come farò? Quanto è lontano ancora il mare” disse fra sé e sé. E un senso di inquietudine profonda lo colse.

Cercò di calmarsi e riprese il cammino, che era diventato ancora incerto.

Cosa sarebbe successo domani?

Carlo Varesi vive a Uggiate Trevano (CO), dove si è trasferito anni fa, proveniente da Milano.

Ama scrivere, ha pubblicato due libri e vinto diversi concorsi letterari.

Le avventure di Morsicone è uno dei racconti dell’autore ambientati sul lago di Como.