RACCONTO. ‘LE AVVENTURE DI MORSICONE’ DI CARLO VARESI, 60ª PUNTATA

Le avventure di Morsicone

di Carlo Varesi*

Sessantesima puntata

Si era fatto di nuovo giorno e per Morsicone era l’inizio di una nuova vita. Almeno lo sperava. Era riuscito finalmente ad essere di fronte al mare e, conseguentemente, a trovare la sua identità.

Ma si poneva delle domande. “Come potrò fare per entrare in sintonia con questa mia nuova identità?” era il quesito che lo tormentava di più.

Ci pensava intensamente ma non trovava la soluzione per dipanare questo enigma. Improvvisamente ebbe la seguente illuminazione: ”Se la vista del mare mi ha fatto trovare l’identità, se mi immergo nel mare troverò la chiave per entrare in sintonia con questa identità”. In sostanza aveva deciso di fare il bagno.

Il sole era già alto e la temperatura diventava sempre più gradevole. E Morsicone iniziò a prendere confidenza con le onde del mare e la sua identità.

Il gattone, piano piano, procedeva sempre più nell’acqua del mare, vincendo paure e antichi fantasmi. E constatava che ogni centimetro catturato al mare era un passo verso la conoscenza della propria identità e i suoi segreti e potenzialità.

Arrivò però ad un punto in cui sarebbe dovuto andare avanti e immergersi totalmente, ma non ci riusciva. Era frenato da qualcosa di misterioso.

Forse erano paure, cose vecchie, negazioni subite durante l’infanzia. Ma Morsicone non riusciva ad immergersi completamente nel mare. E questa era una cosa fondamentale. Se non lo avesse fatto non sarebbe mai entrato nel pieno possesso e gestione della sua nuova identità.

Come fare… Morsi era paralizzato e non riusciva ad andare oltre… e non trovava soluzione per fare quello che doveva assolutamente fare.

Improvvisamente si alzò una folata di vento più grande delle altre e questa generò delle alte onde che andarono a colpire e sommergere completamente Morsicone.

Il gattone non ci capì nulla. Realizzò tutto quando riuscì ad emergere e le onde erano passate. Era riuscito in quello che doveva fare. Ed era diventato padrone della sua identità.

“Qualcosa di provvidenziale mi ha aiutato a completare il cammino che mi ero proposto e che dovevo fare. Ora posso tornare a casa” disse fra sé.

E, rinvigorito, uscì dall’acqua, raccolse le sue cose e si mise in cammino.

Destinazione casa, con in testa Anna. Ma non dimenticando Molly, a cui non smetteva di pensare.

[Continua su Lecco News]

Carlo Varesi vive a Uggiate Trevano (CO), dove si è trasferito anni fa, proveniente da Milano.

Ama scrivere, ha pubblicato due libri e vinto diversi concorsi letterari.

Le avventure di Morsicone è uno dei racconti dell’autore ambientati sul lago di Como.