RACCONTO. ‘LE AVVENTURE DI MORSICONE’ DI CARLO VARESI, 62ª PUNTATA

Le avventure di Morsicone

di Carlo Varesi*

Sessantaduesima puntata

Chi era Joe il serpente? Questo pensiero frullava continuamente nella testa di Morsi. Si chiedeva se era stato un sogno o incubo, se era stata un’esperienza reale o un’illusione.

Il sole cominciava ad alzarsi e Morsi stava prendendo confidenza con il giorno nuovo. Ma la sua mente non si sgombrava dall’idea di Joe il serpente. Il gattone riprese il cammino verso casa e questo lo faceva felice, ma i suoi pensieri andavano a Molly e a quello che gli aveva detto Joe. In fondo il serpente non gli aveva mentito dicendo che a lui piaceva Molly, anzi ci aveva preso maledettamente.

Morsicone si era innamorato di Molly, questa era la verità. E lui si era reso conto che non poteva più non ammetterlo a se stesso. Ma voleva continuare la relazione con Anna, nella casa che avevano messo in piedi.

Però Joe il serpente gli aveva messo sotto il naso la verità della realtà. E questo lo faceva soffrire.

E allora che fare? In fondo aveva ragione Joe, però non voleva assolutamente dargli retta.

Decise di continuare assiduamente nel cammino per tornare a casa. Era convinto che così facendo, in poco tempo avrebbe dimenticato Molly e il serpente. Ma se Joe era un serpente vero avrebbe potuto rincontrarlo, se era una creazione della fantasia sarebbe tornata.

Ecco cosa faceva stare male Morsi. Il fatto di non sapere con chi aveva a che fare. Realizzò che con poteva combattere un nemico immaginario. Ma poi era un nemico? Su Molly gli aveva detto la verità. Che gli avesse fatto male era un aspetto, ma Joe gli aveva detto il vero.

Continuando a camminare, continuava ad arrovellarsi su queste cose. Finchè non giunse la sera e Morsicone si fermò per mangiare e passare la notte.

Si rendeva conto che aveva trovato sì la sua identità, ma contemporaneamente era apparso Joe il serpente.

Morsi aveva immediatamente collegato le due cose ed era convinto che erano interdipendenti una dall’altra.

Mangiò più del solito e si mise comodo in attesa del sonno, sperando che altre idee non si facessero più vive.

E realizzò che casa sua e Anna erano sempre più vicine.

[Continua su Lecco News]

Carlo Varesi vive a Uggiate Trevano (CO), dove si è trasferito anni fa, proveniente da Milano.

Ama scrivere, ha pubblicato due libri e vinto diversi concorsi letterari.

Le avventure di Morsicone è uno dei racconti dell’autore ambientati sul lago di Como.