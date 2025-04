RACCONTO. ‘LE AVVENTURE DI MORSICONE’ DI CARLO VARESI, 65ª PUNTATA

Le avventure di Morsicone

di Carlo Varesi*

Sessantacinquesima puntata

Sentendo la parola Molly pronunciata con tono perentorio da Anna, Morsicone ebbe un fremito. Improvvisamente stata cominciando a rendersi conto di certe cose, della realtà.

E questa era il voler ammettere che adesso amava Molly. E il rapporto con Anna? Quello che avevano superato e costruito? Anna stessa?

Il tutto che fine avrebbe fatto? Però Morsi si era reso conto che ad una fine si era già arrivati. Si doveva avere il coraggio di dar vita ad un nuovo inizio.

Come prima reazione chiese ad Anna: ”Mia cara, ma tu mi ami ancora?”. Sapeva solo lui quanto coraggio aveva dovuto spendere per fare questa domanda.

Anna, udendo quanto le era stato chiesto, si bloccò. Non riusciva più a proferire parola. Quella rivolta dal compagno era una domanda talmente inattesa e lontana dai suoi veri sentimenti. Lei amava ancora Morsicone. E questo sinceramente. E lui lo aveva capito.

Ma di mezzo c’era Molly e il sentimento del gattone per lei.

Anna aveva realizzato che Molly era la nuova fiamma di Morsi, ma conosceva molto bene anche il compagno e i suoi comportamenti. E sapeva che il tutto poteva risolversi in un semplice fuoco di paglia, che alll’inizio poteva essere pericoloso, ma poi si sarebbe spento e tutto sarebbe sparito.

La Faina capì che non era il caso di chiedere ulteriori spiegazioni o perdersi in inutili scene che sarebbero sfociate in sterili e deleterie litigarte. Ci voleva una soluzione.

Moriscone doveva recarsi e stare in un luogo dove poteva essere tranquillo. Ora che aveva conquistato la sua identità, doveva farla crescere e maturare, coltivandola.

Ci voleva un luogo familiare a Morsi, dove lui stava bene.

E improvvisamente un’idea geniale balenò nella mente di Anna. Perché non proporgli di tornare per un certo periodo di tempo alla sua casa primaria, dove era nato e cresciuto? Lì avrebbe ritrovato il giardino da dove aveva spiccato il volo per andare alla scoperta del mondo e della vita.

Era convinta di questa soluzione. E decise di parlare di questo a Morsi.

Però doveva rimandare il tutto a domani. Infatti il gattone, soprattutto a causa della tensione, si era addormentato pesantemente sul divano.

[Continua su Lecco News]

Carlo Varesi vive a Uggiate Trevano (CO), dove si è trasferito anni fa, proveniente da Milano.

Ama scrivere, ha pubblicato due libri e vinto diversi concorsi letterari.

Le avventure di Morsicone è uno dei racconti dell’autore ambientati sul lago di Como.