RACCONTO. ‘LE AVVENTURE DI MORSICONE’ DI CARLO VARESI, 66ª PUNTATA

Le avventure di Morsicone

di Carlo Varesi*

Sessantaseiesima puntata

Morsi si era abbandonato al sonno. E tanti pensieri lo cullavano. Era riuscito a compiere un percorso spirituale alla ricerca di se stesso e ci era riuscito. Infatti aveva trovato la sua identità e l’aveva indossata, facendo il bagno nel mare e lasciandosi andare ai cavalloni.

Ma ora aveva problemi di cuore. Il suo vero amore era Molly o era Anna?

Onestamente non lo sapeva neanche lui e, soprattutto, non sapeva come dirimere la questione che diventata sempre più importante e difficile da reggere.

Però ignorava che la soluzione gliela aveva trovata Anna che l’avrebbe proposta quando il Gattone si sarebbe svegliato.

In realtà era una soluzione geniale. Morsicone sarebbe tornato alla sua prima casa e vi avrebbe soggiornato un po’. Era come ripercorrere il grande viaggio alla scoperta della vita che aveva compito da quando si era deciso ad uscire dal giardino ed andare incontro al mondo.

Ma lui avrebbe accettato? C’era questa ipotesi, che non accettasse di tornare temporaneamente alla casa d’origine. E allora sarebbe stato davvero un bel problema.

Anna, però, scartava a priori questo. Infatti non vedeva l’ora che Morsi si svegliasse per proporgli tutto.

Lei era sicura che questa era la soluzione per fugare il fantasma, sempre più reale, di Molly.

Erano passate le otto, poi le nove, le dieci e Morsi dormiva sempre della grossa. All’alba del mezzogiorno si svegliò e piano, piano prese contatto con la realtà. Riordinò le idee e si rese conto della situazione.

Ed Anna, che si era accorta del suo risveglio, piombò in camera e disse: “Buongiorno Amore, come va? Sai che questo giorno può aprirsi con una novità per te, per noi, molto importante?”

Morsicone non riusciva a capire. “Buongiorno cara, cosa vuoi dire? Non capisco” ribadì. “Non vuoi che ti racconti come è andato il mio percorso spirituale e che ho trovato la mia identità?”

“Penso che non siamo ancora pronti per questo, penso che tu debba fare un’ultima cosa per completare il tuo percorso” continuò Anna.

Morsicone, molto sorpreso, chiese: “Cosa dovrei fare ancora?”

Ed Anna gli spiegò che, secondo lei, sarebbe dovuto tornare alla sua dimora originaria per un po’.

Calò il silenzio tra i due. Un silenzio che rispondeva al nome di Molly. Ed entrambi l’avevano capito bene.

[Continua su Lecco News]

Carlo Varesi vive a Uggiate Trevano (CO), dove si è trasferito anni fa, proveniente da Milano.

Ama scrivere, ha pubblicato due libri e vinto diversi concorsi letterari.

Le avventure di Morsicone è uno dei racconti dell’autore ambientati sul lago di Como.