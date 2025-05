RACCONTO. ‘LE AVVENTURE DI MORSICONE’ DI CARLO VARESI, 68ª PUNTATA

Le avventure di Morsicone

di Carlo Varesi*

Sessantottesima puntata

Morsicone realizzò che si era accollato una responsabilità che era una patata bollente. E non sapeva da che parte iniziare per risolverla.

Corrispondeva al vero che Anna era, per lui, la sola e unica compagna. Ma per rendere effettivo e funzionante questo che era perlopiù un pensiero e non ancora una realtà solida e chiara doveva fare qualcosa di grande, nuovo e risolutivo.

Sì, ma cosa? Morsi non ne aveva la minima idea.

Quando furono entrambi in casa, tranquilli e riposati, Anna cominciò a rivolgere a Morsi tante domande sul suo percorso spirituale.

E, all’improvviso, la Faina uscì con il chiedere al gattone come e dove aveva trovato l’identità.

All’udire tale quesito, Morsi sussultò. Il suo pensiero andò subito a quando si trovò di fronte al mare. E un’intuizione geniale gli balenò nella mente.

Aveva trovato come sistemare il suo rapporto e il suo amore verso Anna e la relativa situazione del vivere insieme.

Sarebbero andati entrambi di fronte al mare, nel contesto di una vacanza.

Si recò da Anna e le illustrò quello che voleva fare. Le disse che era una cosa molto più importante che ritornare alla vecchia casa e che era sicuro che sarebbe stata risolutiva.

Dopo la vacanza e, soprattutto, l’essere stati di fronte al mare, non ci sarebbero stati più problemi tra di loro e, finalmente, sarebbero stati felici.

Anna ascoltò con estrema attenzione e si convinse. Convenne con se stessa che lei non era mai stata di fronte al mare. Concluse che il suo Morsi, questa volta, aveva ragione. Andando davanti al mare avrebbero trovato la loro identità. E con questa l’equilibrio e la capacità di amarsi vicendevolmente.

Praticamente dovevano effettuare e affrontare il loro cammino spirituale, come Morsicone aveva fatto il suo.

Morsi, dopo essere tornato dal suo primo pellegrinaggio, aveva ripromesso che non ne avrebbe intrapresi più.

Ma questo secondo impervio e faticoso tragitto doveva compierlo. Il gioco valeva la candela. Lo faceva per Anna, ancora per se stesso e per il loro amore.

Carlo Varesi vive a Uggiate Trevano (CO), dove si è trasferito anni fa, proveniente da Milano.

Ama scrivere, ha pubblicato due libri e vinto diversi concorsi letterari.

Le avventure di Morsicone è uno dei racconti dell’autore ambientati sul lago di Como.