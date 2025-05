RACCONTO. ‘LE AVVENTURE DI MORSICONE’ DI CARLO VARESI, 69ª PUNTATA

Le avventure di Morsicone

di Carlo Varesi*

Sessantanovesima puntata

Morsicone era conscio di quello che sarebbe andato a fare. E l’idea di intraprendere un altro percorso spirituale gli mandava il morale in cantina.

Un tragitto spirituale tosto e impegnativo non era bastato per fargli trovare l’equilibrio della sua esistenza. Stavolta c’era di mezzo Anna, il rapporto con Anna, la sua vita intera. E Morsi aveva preso atto che il secondo percorso doveva essere fatto.

Doveva crescere ancora il giusto per poter affrontare con sicurezza la vita. Nelle condizioni in cui era ora, si trovava al sessantacinque – settanta per cento delle sue potenzialità.

Morsi e Anna concordarono che sarebbero partivi il mattino dopo. Meta una bella località marina, ufficialmente per trascorrere una vacanza. Almeno era così per la Faina. Per il gattone valeva tutto quel discorso di completare la ricerca della propria identità.

Era pomeriggio ed Anna era estasiata per quello che il compagno faceva per lei. Poi non aveva mai visto il mare e ora se lo sarebbe trovato d’avanti.

E il mare portava con sé il sole, il vento caldo dell’estate, le emozioni e le gioie di una vacanza. Almeno lei credeva questo, così le aveva fatto credere Morsi.

Invece stavano per affrontare un cammino faticoso e tortuoso, che il gattone aveva già fatto. Lui sapeva che c’era più da patire che da gioire.

Andarono a letto tardi. Avevano passato la serata a parlare. Perlopiù Anna, presa dalla felicità, continuava ad elencare le cose che avrebbe fatto, i luoghi da visitare e le esperienze che voleva incontrare.

E poi si scioglieva all’idea di trovarsi di fronte all’immensità del mare. Chissà quali sensazioni avrebbe provato, quali pensieri avrebbero affollato la sua mente.

Morsi, da un lato, era contento di vederla così. Ma, dall’altro, sapeva come stavano le cose e quale sarebbe potuto essere l’evolversi di quella che lui aveva chiamato vacanza. Poteva essere una tragedia. Ne era ben conscio, ma ciò che stavano intraprendendo doveva essere fatto.

A ora tarda andarono a letto.

Entrambi dormirono pesantemente. E presto arrivò la mattina. E Morsi e Anna , una volta alzati dal letto, erano pronti a partire.

[Continua su Lecco News]

Carlo Varesi vive a Uggiate Trevano (CO), dove si è trasferito anni fa, proveniente da Milano.

Ama scrivere, ha pubblicato due libri e vinto diversi concorsi letterari.

Le avventure di Morsicone è uno dei racconti dell’autore ambientati sul lago di Como.