RADON A VILLA LOCATELLI, “EVACUATA” ANCHE LA PRESIDENTE HOFMANN

LECCO – Serviranno circa sei mesi di controlli per scongiurare effetti negativi sulla salute dei dipendenti provocati dal radon: la macchina amministrativa della Provincia di Lecco si trasferirà quindi in corso Matteotti 3, per permettere gli interventi alla storica sede di Villa Locatelli.

Il personale collocato nella sede alternativa conta circa 20 unità tra cui la stessa presidente della Provincia Alessandra Hofmann, insieme al personale di segreteria e protocollo. Prossimamente verranno spostati i dipendenti dell’edificio della sala del consiglio provinciale, mentre non verrà trasferito solamente l’ufficio scolastico provinciale, collocato ai piani più alti della struttura, non interessati dal fenomeno.

Il gas radon presente in una parte dell’edificio è un elemento potenzialmente cancerogeno, che potrebbe essersi accumulato nella struttura negli anni in cui veniva utilizzata come dispensario dell’ospedale Manzoni. Con la stagione invernale, in particolare, si rischia l’ulteriore espansione del gas grazie all’utilizzo degli impianti di riscaldamento.

Un’area al piano terra dell’edificio era stata già bonificata nel 2013, mentre oggi si attendono i risultati dei controlli per capire se e dove sarà necessario procedere con le attività di bonifica.

“Si tratta di una misura precauzionale indispensabile per garantire la salute e la sicurezza dei dipendenti – ha commentato la presidente Hofmann – In base all’esito delle analisi si avvieranno le eventuali bonifiche necessarie”.