RADUNO GUZZI: ARRIVANO I PRIMI APPASSIONATI PER I 103 ANNI DELL’AZIENDA

MANDELLO DEL LARIO – I primi appassionati sono già arrivati a Mandello per partecipare al motoraduno che celebra i 103 anni della Moto Guzzi, la storica casa costruttrice di via Parodi. Le strutture ricettive del paese sono già al completo in vista dell’evento, che si svolgerà dal 12 al 15 settembre.

In paese si respira già un’atmosfera di festa, tra le moto d’epoca nelle vetrine dei negozi e i richiami al numero 103 per ricordare il compleanno dell’azienda. I primi arrivi si sono già registrati ad inizio settimana, con tanti guzzisti che si sono fatti immortalare davanti allo storico cancello rosso di via Parodi, alla statua di Carlo Guzzi in piazza Leonardo da Vinci e al murale di via Cavour.