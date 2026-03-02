RAGAZZO ACCOLTELLATO, ORIZZONTE PER LECCO: “SOLUZIONI NON EMERGENZIALI”

Un ragazzo che muore, una giovane vita che si spegne, per un atto di violenza, chiede in primo luogo un atteggiamento di rispetto, il desiderio di vicinanza e l’espressione di cordoglio ai suoi familiari e a quanti lamentano la sua prematura scomparsa.

Occorre poi non lasciarsi prendere la mano dal particolare momento preelettorale infilandosi in facili e strumentali polemiche.

Quindi è bene che tutti, in particolare chi ha la responsabilità di guidare la città, riconoscano che il problema esiste, che non è solo una percezione ingigantita dai media.

E ancora, riconoscere anche che il tema è estremamente complesso, che non ammette soluzioni semplici e solo emergenziali, banalmente invocando esercito e militari in ogni dove, ma richiede un mix di interventi, a partire dalla richiesta corale di tutte le istituzioni al Governo affinché alla città siano assegnate maggiori risorse di strumenti, mezzi e, soprattutto, di personale addetto al presidio dell’ordine pubblico.

Parallelamente occorrono scelte politiche amministrative più decise nell’ottica della coesione sociale, mobilitando e sostenendo maggiormente quanti già fanno, e bene, in città.

Mauro Fumagalli

Candidato sindaco Orizzonte per Lecco