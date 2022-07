PIANI DEI RESINELLI – Al rifugio Carlo Porta ai Piani dei Resinelli si è svolta la cerimonia di presentazione dei nuovi quattro “maglioni rossi” più un veterano alla presenza del presidente del gruppo dei Ragni della Grignetta, Luca Schiera.

I nuovi quattro “maglioni rossi” sono la 20enne lecchese Anna Aldé, il 30enne chiavennasco Simone Manzi, il 31enne valtellinese Giacomo Regallo e il 27enne varesino Marco Zanchetta. “Diamo loro il benvenuto e anche a loro ricordiamo l’onore e l’onere che il nostro maglione rosso rappresenta, un simbolo che affonda le radici nel passato ma che guarda al futuro e dice queste parole ad ogni giovane che lo indossa: ‘Per ricordarti da dove vieni e dove potrai arrivare…'”, il saluto del presidente Luca Schiera. “I quattro giovani scalatori che oggi vestono il maglione rosso – ha proseguito – sono amici con cui molti di noi hanno già avuto modo di condividere bei momenti di scalata e di cui abbiamo potuto conoscere il carattere e le potenzialità”.

Il quinto nuovo maglione rosso è invece Mario Burini di 86 anni di Calolziocorte, nominato socio onorario. Si tratta di uno dei più illustri rappresentanti della tradizione alpinistica lecchese. Membro e accademico del Cai, fra gli anni Sessanta e Settanta, si è distinto per la realizzazione, soprattutto nelle Dolomiti, di salite considerate ai massimi livelli per l’epoca. Tra queste la prima ripetizione del Diedro Nord e della via Livanos alla Brenta Alta, la seconda ripetizione della via Rovereto al Campanile Basso e la prima invernale della Oppio al Croz dell’Altissimo.

