RAGNI LECCO: VENERDÌ 11 OTTOBRE LA “SERATA IN MAGLIONE ROSSO”

LECCO – Venerdì 11 ottobre alle 20,30, presso la Sala Ticozzi di via Ongania 4 a Lecco, ritorna l’ormai immancabile Serata in Maglione Rosso, un momento molto speciale e atteso dai Ragni e dai tanti amici che condividono la loro stessa passione per l’alpinismo, che li seguono e sostengono. Nel cuore della città che ha dato i natali al gruppo, verranno raccontate le più recenti avventure vissute fra le montagne di casa e quelle più remote e lontane, dalla Patagonia al Karakorum.

Grazie al racconto diretto dei protagonisti e alle splendide immagini dei video realizzati da registi e videomaker professionisti, anche quest’anno la Serata in Maglione Rosso sarà un viaggio attraverso il sogno e la passione, un momento importante per sprigionare nuove energie e trovare lo slancio per immaginare nuove mete e nuove sfide.

Il viaggio comincerà con il video curato dal regista Luca Grandfors e dedicato alla Scuola Nazionale di Alpinismo dei Ragni, una delle attività più antiche organizzate dal gruppo, che si rinnova ogni anno per formare le giovani generazioni alla pratica dell’alpinismo.

Le immagini girate e montate da Michele Caminati porteranno poi alla scoperta delle splendide pareti di roccia dell’Albania, meta della recente tappa del Rock Experience Discovery Tour alla quale hanno preso parte gli scalatori del gruppo assieme agli amici dei Gamma e del gruppo siciliano dei Bobo’s.

Il Ragno Maurizio Tasca condurrà poi il pubblico alla scoperta della scalata fra le incredibili grotte e i “mulini” dei ghiacciai islandesi, raccontati attraverso le riprese di Marco Zanone.

Sempre a Luca Grandfors sarà affidato il compito di narrare, attraverso le immagini e le interviste, la bella avventura vissuta dai Ragni Dimitri Anghileri e Matteo Picardi assieme agli amici con cui hanno condiviso la ripetizione della mitica Via dei Ragni sulla parete ovest del Cerro Torre, proprio in occasione del 50esimo anno dalla prima ascensione.

Opera dello stesso regista è il video che ripercorre la spedizione del Ragno Giacomo Mauri e di Mirko Grasso, che la scorsa estate hanno vissuto “giorni grandi” fra le pareti di roccia del Karakorum, ripetendo, fra le altre, “Eternal Flame” la via sulla parete sud della Nameless Tower, nel gruppo delle Torri di Trango (in copertina), divenuta un simbolo a livello mondiale dell’alpinismo tecnico in alta quota.

Concluderà la carrellata il video “Mittel Rück n Roll”, curato da Michele Caminati, che racconta la bella esperienza del Ragno Luca Moroni, apritore, assieme a Tommaso Sebastiano Lamantia e Fabrizio Manoni, della nuova via sulla parete est del Mittelrück, montagna simbolo dell’alpinismo nel territorio dell’Ossola.

A condurre la serata sarà Margherita Aiesi, appassionata narratrice del mondo dell’avventura e dell’alpinismo, che il pubblico lecchese ha già avuto modo di apprezzare in occasione degli appuntamenti cittadini con il BANFF Centre Mountain Film Festival World Tour e con il Reel Rock, organizzati negli anni scorsi proprio in collaborazione con il Gruppo Ragni.