4° PONTE, NUOVO CRONOPROGRAMMA: SODDISFATTE PROVINCIA E LEGA

LECCO – Nel pomeriggio di venerdì 16 febbraio un incontro in videoconferenza sulla nuova rampa di affiancamento al ponte Manzoni tra Pescate e Lecco con il Ministro alle Infrastrutture e ai Trasporti Matteo Salvini e la Direzione Anas, al quale hanno partecipato la presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann, il vicepresidente e consigliere provinciale delegato alla Viabilità Mattia Micheli, l’assessore regionale Claudia Terzi, il sottosegretario regionale Mauro Piazza, i sindaci dei Comuni di Pescate Dante De Capitani e Lecco Mauro Gattinoni, il presidente della Conferenza dei Sindaci del Lecchese Antonio Rusconi.

Nel corso dell’incontro il Ministro Salvini ha comunicato il nuovo cronoprogramma, che prevede la consegna dei lavori entro il prossimo 1° marzo e l’impegno a terminare l’opera entro dicembre 2025, per un investimento complessivo di 36,5 milioni di euro.

“Esprimiamo grande soddisfazione per questo ulteriore passo in avanti verso la realizzazione dell’opera – commentano la presidente Hofmann e il vicepresidente Micheli – Ringraziamo il Ministro Salvini, che, come promesso, si è impegnato in prima persona per sbloccare la situazione e superare definitivamente le difficoltà di carattere burocratico legate alle opere olimpiche. Un ringraziamento doveroso anche a Regione Lombardia nelle persone degli esponenti di giunta Claudia Terzi e Mauro Piazza per il supporto fin dall’inizio della fase commissariale. Dopo il passaggio ad Anas, in qualità di soggetto attuatore, ora abbiamo date certe e avremo il Ministro in persona a Pescate per la consegna dei lavori. Il Ministro ci ha inoltre comunicato il finanziamento di un’altra opera molto rilevante: il consolidamento della galleria Monte Piazzo sulla SS 36, i cui lavori partiranno nelle prossime settimane. Su queste e sulle altre opere la Provincia di Lecco ha sempre svolto un ruolo attivo e collaborativo, lavorando concretamente per trovare soluzioni che rispondano alle esigenze del territorio provinciale nel suo complesso e per far partire i cantieri prima possibile”.

Anche la Lega lecchese esprime soddisfazione, per voce del segretario provinciale Daniele Butti: “Oggi è un bellissimo giorno per Lecco ed il nostro territorio! C’è piena soddisfazione nel sapere che il primo di Marzo verrà posata la prima pietra per un opera fondamentale ed attesa qual’è il quarto ponte. Si raggiunge così un risultato alla quale i più non credevano. Ma mentre altri convocavano tavoli fantasma, la Lega era al lavoro per mantiene le promesse, senza fare baccano inutile per risolvere i problemi. Un grazie di cuore al Ministro Matteo Salvini, ed a tutti coloro che con il lavoro e la giusta sinergia hanno portato a questo risultato davvero importante per il territorio. W la Lega”.