LECCO – Riceviamo da una lettrice lecchese (Lazzarella, che ringraziamo) alcune belle foto scattate nella parte alta del rione di Rancio. Belle immagini non tanto tecnicamente ma per il loro contenuto – ovvero come ci scrive l’autrice “Al lavoro gli spazzini di quartiere. Grazie ragazzi!!!!”.

Ecco allora una mini galleria fotografica relativa all’intervento di pulizia “in autonomia” della zona.