LECCO – Domenica 12 marzo Lecco ospiterà la corsa ciclistica Randolario 2023, con importanti modifiche alla viabilità cittadina, necessarie allo svolgimento in sicurezza della manifestazione sportiva.

La gara, organizzata dal Bike Team Malgrate Asd con il patrocinio del Comune di Lecco, si articola lungo tre percorsi diversi per lunghezza (69, 100 e 200 km). La partenza e l’arrivo dei gruppi sarà all’oratorio di via Zelioli e le modifiche alla viabilità prevedono per domenica 12 marzo, dalle 7 alle 9:30 in via Zelioli, nel tratto compreso tra il civico 13 e via Olivieri, il divieto di transito veicolare e il divieto di sosta con rimozione forzata.