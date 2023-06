LECCO – Rapinò un ragazzo nel centro di Calolziocorte, condannato a un anno, cinque mesi e 22 giorni. I fatti erano accaduto nel 2020 nel centro della cittadina vicina a Lecco: tre giovani avvicinarono un ragazzo che transitava con un monopattino, uno dei primi che erano in commercio. L’hanno accerchiato, minacciato con un coltello e rapinato del mezzo e del borsello contenente cellulare e portafogli.

Il ragazzo ha riportato lesioni ed è stato medicato all’ospedale di Lecco. Il 25enne, originario del Marocco e da anni residente a Calolziocorte, è stato individuato dai carabinieri giunti sul posto, mentre gli altri due sono riusciti a far perdere le tracce. La Procura ha chiesto il rinvio a giudizio del 25enne e in sede di udienza preliminare il suo legale, l’avvocato Alberto Cattaneo, ha chiesto il rito abbreviato.

La Procura ha chiesto per i reati di rapina, lesioni e minacce con arma due anni e tre mesi, l’avvocato Alberto Cattaneo l’assoluzione per non aver commesso il fatto. Il Gup Nora Lisa Passoni ha inflitto un anno, cinque mesi e 22 giorni e una multa da 500 euro solo per la rapina. Assolto dalle accuse di lesioni e minacce con arma.

