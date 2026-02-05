RAPINA DI NOTTE IN STAZIONE, CRESCE LA PREOCCUPAZIONE PER LA SICUREZZA

LECCO – Un nuovo episodio di violenza avvenuto nella notte in zona stazione riaccende il dibattito sulla sicurezza nel cuore della città. Intorno alle 3 di notte, il noto gestore di un bar del centro è stato vittima di una rapina mentre rientrava a casa. Il fatto, denunciato da un suo conoscente attraverso un post molto discusso sui social, ha rapidamente raccolto decine di reazioni e testimonianze di cittadini che da tempo segnalano criticità nell’area.

Il messaggio, pur dichiaratamente “polemico”, riflette un sentimento diffuso: la percezione di un luogo diventato ormai evitato da molti, soprattutto nelle ore serali e notturne. “Rivendico il diritto di girare in sicurezza nella mia città a qualsiasi ora”, scrive l’autore del post, sottolineando come Lecco sia una realtà relativamente piccola, con un centro che si sviluppa su poche vie, e come proprio per questo sia difficile accettare che uno dei punti nevralgici della mobilità urbana sia percepito come insicuro.

Secondo il racconto, non si tratta di un caso isolato. Genitori che chiedono ai figli di evitare la zona, lavoratrici che rinunciano al treno per timore di molestie, amici che preferiscono raggiungere la città in auto pur di non transitare dalla stazione: una serie di comportamenti che, nel tempo, hanno contribuito a creare un clima di sfiducia e allarme.

L’autore del post punta il dito anche contro quella che definisce una “discontinuità” nell’azione delle forze dell’ordine: “Com’è possibile che, così presenti in altre occasioni, non riescano a presidiare l’unico vero punto critico della città?”. Una domanda che molti cittadini si pongono da mesi, chiedendo una strategia più chiara e continuativa per la gestione dell’area.

Il tema della sicurezza in stazione non è nuovo, ma l’episodio della notte scorsa sembra aver riacceso il confronto pubblico. L’appello finale del post è rivolto alle istituzioni: non soluzioni estreme o slogan, ma un piano concreto, coordinato e stabile per restituire ai lecchesi un luogo che dovrebbe essere, prima di tutto, sicuro.

In attesa di risposte ufficiali, resta la preoccupazione di una comunità che chiede di poter vivere la propria città senza paura, a qualsiasi ora del giorno e della notte.

