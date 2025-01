RAPINANO DUE COETANEI: LA POLIZIA RINTRACCIA E DENUNCIA QUATTRO MINORI

LECCO – Quattro minori, di età compresa tra i 16 e i 14 anni, sono stati denunciati al Tribunale dei Minorenni di Milano, dopo aver fatto una rapina ai danni di due coetanei. I fatti risalgono a giovedì 9 gennaio quando i due ragazzi, mentre si trovavano nei pressi del centro commerciale ‘le Meridiane’, sono stati accerchiati da un gruppetto di ragazzi originari del centro e Nord Africa che, sotto minaccia, li hanno perquisiti facendosi consegnare una sigaretta elettronica e un marsupio.

Le giovani vittime si sono rivolte alla Polizia Ferroviaria di Lecco per denunciare l’accaduto ed è bastato poco agli agenti per individuare due degli autori della rapina, la cui descrizione corrispondeva a dei ragazzi assidui frequentatori della stazione.

I due, trovati in possesso del maltolto, hanno confessato, riferendo non conoscere il nome di complici, ma i poliziotti li hanno individuati poco dopo, sempre in stazione. I quattro sono stati denunciati a piede libero per rapina aggravata e successivamente, sentito il PM per i minori, affidati alle rispettive famiglie.