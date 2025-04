RAPINANO UN RAGAZZO A PASQUA: UN ARRESTO E UNA DENUNCIA

LECCO – La Polizia di Stato, nella tarda serata della giornata di Pasqua, ha bloccato due giovani resisi responsabili di rapina aggravata in concorso.

I fatti si sono verificati in piazza Manzoni, dove tre ragazzi, mentre conversavano tra loro, sono stati avvicinati da un minorenne e un maggiorenne incappucciati che dapprima hanno chiesto loro una sigaretta.

Poco dopo però, il minorenne ha iniziato con fare aggressivo a frugare nelle tasche di una delle vittime, facendola cadere a terra, con il maggiorenne che l’ha colpita al volto mentre tentava di difendersi.

La vittima, minacciata con un grosso sasso, è stata costretta a consegnare agli aggressori la propria cintura griffata per evitare il peggio.

A quel punto gli aggressori si sono dati alla fuga, ma una segnalazione al 112 ha consentito alla Polizia di Stato di rintracciare immediatamente gli autori del reato, procedendo all’arresto del minorenne per rapina aggravata in concorso e alla denuncia in stato di libertà del maggiorenne per resistenza a pubblico ufficiale, rapina in concorso e lesioni.