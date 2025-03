RAPINATORE SERIALE ARRESTATO SUL LECCO-MILANO ALL’ALTEZZA DI CALOLZIO

LECCO – Un rapinatore seriale è stato arrestato su un treno delle linea Lecco-Milano per aver tentato di strappare una catenina a una donna 40enne all’altezza della stazione di Calolziocorte. La richiesta d’intervento e le urla della signora hanno attirato l’attenzione del capotreno. Il giovane è stato arrestato e accompagnato nel carcere di Monza.

Si tratta del quarto episodio contestato ad A. G., 26 anni, tunisino, in Italia con regolare permesso di soggiorno. Oggi è stato accompagnato in tribunale per l’interrogatorio di convalida davanti al gip Gianluca Piantadosi. Il giovane, difeso dall’avvocato Stefano Mandelli, si è avvalso della facoltà di non rispondere, mentre il pm Pasquale Gaspare Esposito ha chiesto la misura cautelare in carcere.

Sono quattro gli episodi contestati al 26enne, tre sui treni: due in territorio lecchese, uno alla stazione di Arcore. Il quarto episodio è avvenuto a Morbegno. Tre sono rapine, sempre a danno di passeggeri: catenine, portafogli e cellulari il bottino. L’ultima, quella di Calolziocorte, è una tentata rapina. L’ipotesi processuale è unire i procedimenti a carico del giovane in territorio Lecchese e poi arrivare a un’unica sentenza.

