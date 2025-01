RAPINE E FURTI IN CITTÀ, 3 ANNI E 4 MESI PER DUE 25ENNI

LECCO – Condannati a 3 anni e 4 mesi di reclusione due extracomunitari che nel settembre scorso avevano compiuto due rapine e altrettanti furti a Lecco, in via dell’Isola, via Azzone Visconti e piazza XX Settembre. Questa mattinata, davanti al giudice delle udienze preliminari Gianluca Piantadosi, gli avvocati Paolo Priore e Guido Corti hanno avanzato la richiesta di rito abbreviato per i loro assistiti.

I due sono stati accompagnati dal carcere di Lecco, in cui erano rinchiusi dallo scorso settembre, e durante l’udienza sono stati ricostruiti i fatti, con presenti le parti lese; al termine dell’udienza il giudice Piantadosi ha inflitto a entrambi, 25enni originari del Marocco, tre anni e 4 mesi.

A.Pa.