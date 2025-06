RAPINE SUI TRENI, ARRESTATI DUE MINORENNI LECCHESI DI 16 E 17 ANNI

LECCO – Due giovanissimi, un sedicenne di origine egiziana e un diciassettenne italiano, sono stati arrestati dalla Polfer con l’accusa di aver messo a segno una serie di rapine a bordo dei treni della tratta Milano-Lecco. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i ragazzi avvicinavano i passeggeri durante il viaggio, strappando loro collane e bracciali in oro per poi approfittare delle soste in stazione e darsi rapidamente alla fuga.

Le indagini hanno permesso di attribuire ai due almeno tre colpi, tutti caratterizzati dallo stesso modus operandi. Gli agenti della Polfer sono riusciti a risalire all’identità dei presunti responsabili e li hanno rintracciati nelle rispettive abitazioni nella zona del Lecchese. Dopo l’arresto, i minorenni sono stati trasferiti all’istituto penale Beccaria di Milano, dove resteranno a disposizione dell’autorità giudiziaria. L’operazione della Polfer si inserisce in un più ampio piano di controllo e sicurezza sui mezzi di trasporto pubblico, con l’obiettivo di contrastare i reati predatori e garantire la tranquillità dei viaggiatori. RedCro